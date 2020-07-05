بتمويل 100%.. شروط الحصول على قرض المصروفات الدراسية في عدد من البنوك

وسط حالة من الركود الاقتصادي والتي لم يسبق لها مثيل منذ بداية القرن الـ 21، والمترتبة على تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم، والتي أدت إلى فقدان أعداد كبيره وظائفهم نتيجة تسريح الشركات والمؤسسات لهم، تتكالب المدارس الخاصة والدولية على جمع المصروفات الدراسية للعام الدرسي الجديد، دون رأفة منهم بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها أولياء الأمور.

وتقدم "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات لمتابعيها حلول لتوفيرالمصروفات الدراسية وتسديدها، من خلال الحصول على قروض المصروفات الدراسية سواء للمدارس أو الجامعات في عدد من البنوك، وفق الموقع الرسمي الخاص بكل بنك على حدى، كالتالي:

قروض المصروفات المدرسية

بنك التعمير والإسكان

الشروط المطلوبة

- تمويل يصل إلى 100% من قيمة المصاريف الدراسية.

- تأمين على الحياة مجانا حتى انتهاء مدة القرض.

- مرونة في فترة السداد تبدأ من 6 أشهر و حتى 12 شهرًاَ.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقه الرقم القومي السارية.

- إيصال مرافق او خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

- بيان بمفردات المرتب معتمده من جهة العمل أو كشف حساب 6 أشهر متصلة.

المستندات المطلوبة من أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة ما يلي:

- صورة بطاقه الرقم القومي السارية

- إيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

- كشف حساب آخر 6 اشهر أو شهادة من محاسب قانوني.

بنك مصر

الشروط المطلوبة

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

- الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه.

نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة تمويل تصل إلى 84 شهرا.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

- عرض معتمد من مقر أو جهة العمل.

- بيان مفردات المرتب الشهري.

- تعهد مكتوب من جهة العمل بتحويل الراتب القسط الشهري.

البنك الأهلي الكويتي

الشروط المطلوبة

- مبلغ القرض يصل إلى 500 ألف جنيه.

- يوفر القرض تأمينا على الحياة طوال فترة السداد.

- فترة سداد قروض مرنة تصل إلى 12 شهرًا.

خطوات الحصول على قرض التعليم- من خلال زيارة أقرب فرع من فروع البنك.

- أو من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء والمتاحة على مدار الساعة جميع أيام الأسبوع.

في حاله رغبة العميل في إلغاء أو سداد المبلغ المتبقي من التمويل قبل انتهاء مدته، يقوم العميل بالتوجه إلى الفرع وكتابة طلب سداد معجل للتمويل وإيداع القيمة النقدية لسداده شاملة عمولة السداد المعجل.

بنك SAIB

- تمويل يصل إلى 75% من قيمة المصروفات الدراسية.

- تمويل يبدأ من 5000 جنيه، حتى 100 ألف جنيه مصري.

- فترة تمويل من 6 أشهر حتى 12 شهرًا.

- يتراوح عمر العميل بين 24 حتى 60 عامًا عند نهاية مدة القرض.

- حد أدنى للراتب الشهري 4 آلاف جنيه مصري.

البنك المصري الخليجي

- تمويل 100% لجميع الرسوم الدراسية.

- تمويل يصل إلى مليون جنيه مصري.

- مدة القرض من 12 شهرًا وتمتد طبقًا للسنوات الدراسية لكل جهة تعليمية.

- الحد الأدنى للسن 21 عامًا والحد الأقصى 60 عامًا للموظفين وتصل إلى 65 عامًا لأصحاب الأعمال الحرة.

قروض المصروفات الجامعية

المصرف المتحد

الشروط المطلوبة

التمويل التعليمي للمرحلة الجامعية والشهادات المتخصصة:

- السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 60 سنة للموظفين و65 سنة لأصحاب المهن الحرة والشركات.

- الحد الأدنى للتمويل 5000 جنيه والحد الأقصى للتمويل 250 ألف جنيه.

- مدة التمويل 12 شهرا.

التمويل التعليمي لمرحلة ما بعد الجامعي والشهادات المتخصصة:

- السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 65 سنة لأصحاب المهن الحرة والشركات.

- الحد الأدنى للتمويل 15 ألف جنيه والحد الأقصى للتمويل 250 جنيها.

- مدة التمويل 36 شهرا.

المستندات المطلوبة

- بطاقة رقم قومي سارية لولي الأمر.

- كشف حساب بنكي شخصي 3 أشهر أو 3 إيصالات راتب.

- خطاب رسمي من الجهة التعليمية (اسم الطالب – تفاصيل المصروفات الدراسية – مدة البرنامج الدراسي).

بنك الاتحاد الوطني

الشروط المطلوبة

- قرض حتى 100 ألف جنيه مصري.

- السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 65 سنة لأصحاب المهن الحرة والشركات.

- فترة سداد حتى عام كامل.

- بوليصة تأمين على الحياة مجانا.

المستندات المطلوبة

- بيانات الطالب المتاحة، والبطاقة الشخصية في حالة توافرها.

- البطاقة الشخصية الخاصة بولي الأمر.

- شهادة الميلاد الكمبيوتر.

- خطاب تسجيل رسمي من المدرسة باسم الطالب، السنة الدراسية والمصاريف السنوية.

- مستند رسمي بتسجيل الطالب العام السابق باسم الطالب.

- خطاب تحويل المرتب.

البنك التجاري الدولي

الشروط المطلوبة

- سعر عائد مميز 21%.

- خصم 50% على المصاريف الإدارية.

- قيمة القرض تصل إلى 200 ألف جنيه.

- مرونة في السداد على فترات تصل على 5 سنوات.

- وثيقة تأمين على الحياة طوال فترة القرض.

البنك العربي الأفريقي الدولي

الشروط المطلوبة

- قيمة التمويل تصل إلى 100% من مصاريف الدراسة.

- راتب العميل لا يقل عن 5 آلاف جنيه شهريًا.

- يبلغ الحد الأقصى للقرض 100 ألف جنيه.

- يشترط البنك تمويل الجامعات الإنترناشيونال فقط ولا يقدم تمويلا للجامعات الحكومية أو الخاصة.

آلية صرف وسداد القرض

- مرونة في مدة سداد التمويل تصل إلى 84 شهرًا "7 سنوات".

- يمنح التمويل للطالب "إذا كان يعمل بوظيفة" أو لولي الأمر أو الوصي

- يمنح التمويل لسداد المصاريف الدراسية لقائمة معتمدة من الجامعات في مصر.

- يمكن سداد التمويل الممنوح على أقساط متوافقة مع جدول سداد الرسوم الدراسية للمؤسسة التعليمية "مدرسة أو جامعة.

- يتم سداد مبلغ التمويل مباشرة الى المؤسسة التعليمية المختارة بناءّ على مخاطبة رسمية من المدرسة/الجامعة بقيمة المصاريف الدراسية.