"الوطنية للصحافة" تختار وكيلا وأمينا عاما غدا

قال المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة ستعقد اجتماعًا لها غدًا لاختيار هيئة المكتب التي تتكون من رئيس الهيئة والوكيل والأمين العام.

وأشار "الشوربجي" في تصريح له ببرنامج "الحياة اليوم"، أن اجتماع الغد سيكون إجرائي لاختيار الوكيل والأمين العام.

وبخصوص التغييرات الصحفية المنتظرة قال رئيس الهيئة "لن نتأخر.. سنتحدث مع الأعضاء، ومعايير الاختيار موجودة في القانون، حيث حُدد لرئيس مجلس الإدارة أن يكون قضى 20 عامًا، وأن يكون لديه قدرة على الإدارة بصرف النظر عما إذا كان صحفيًا أو إداريًا، بعكس رئيس التحرير فلابد أن يكون صحفيًا وله رؤية ونرى أعماله السابقة، وما إذا كان يستطيع تطوير المحتوى أم لا؟".

وشدد "الشوربجي" على أن الهيئة ستقتحم جميع الملفات، وسيعمل الجميع يدًا بيد لاسيما وأنهم لا يملكون رفاهية الوقت، بحسب تعبيره.