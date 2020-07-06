رئيس الدومينيكان الجديد من أصل لبناني

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم، بفوز المرشح من أصل لبناني، لويس أبي ناضر، برئاسة دولة الدومينيكان التي تقع في أمريكا اللاتينية.

وذكرت وكالة "النشرة" أن الرئيس الجديد، لويس أبي ناضر، هو لبناني الأصل وأحد أبناء المهاجرين اللبنانيين الأوائل إلى أمريكا اللاتينية.

واستطاع الرئيس الجديد من الفوز بعد معركة انتخابية مع مرشحين هما غونزالو كاستيلو من حزب التحرير، وآخر هو الرئيس السابق للبلاد ليونيل فرنانديز.

وانتخب أبي ناضر لأربع سنوات قادمة، حيث منحه الشباب الأصوات بسبب رغبته بالتغيير ومحاربة الفساد والفوضى التي تعم البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

وأطلّ أبي ناضر بين مناصريه ووجه كلمة لأبناء وطنه الدومينيكانيين قائلا إن "انتصاره هو انتصار لكل الشعب، والذين لم يصوّتوا له من الحزب المناهض، أصواتهم ستكون مسموعة وبأنه رئيس لكل الجمهورية وليس لفئة او حزب واحد، ويضع نفسه في خدمة بلاده والشعب".