إحباط محاولة تهريب كتاب أثري معدني داخل تلفزيون في مطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري قادم من بيروت، تهريب كتاب أثري معدني داخل تلفزيون، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنّه أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من بيروت، اشتبه محمد عبدالباقي مأمور اللجنة الجمركية في الراكب مصري، وكلّف أحمد عمر كحك رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، سامح سيد مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة بتفتيش حقائب الراكب على جهاز الكشف بالأشعة X_Ray، وتلاحظ وجود جهاز تليفزيون بداخله ما يشبه الكتاب.

وأضافت المصادر أنّه جرى تكليف أماني موسي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وبفك التلفزيون عثر على كتاب معدني قديم مكون من 10 صفحات، وبعرضه على الوحدة الأثرية بمبنى الركاب رقم 3، أفاد حلمي رجب صادق مسؤول الوحدة، بأنّه جزء قديم من التوراة، وأنّ الكتابه فيه أشبه بالعبرية، وأوصى بضرورة عرض المشمول على اللجنة العليا للآثار بمطار القاهرة عليه.

وأمر عبدالعال نعمان أبوزيد مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على طارق محمد محمود مدير الإدارة الرابعة، وسامي صبحي المدير العام، وإبراهيم عبداللطيف المشرف على الإدارة المركزية لجمارك المطار.