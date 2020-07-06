الأعلى للآثار يحدد مواعيد فتح متاحف الصعيد

قال الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إنّ قرار البدء بالفتح التدريجي للمتاحف، كان لمنطقة الأقصر "متحف الأقصر" وأسوان "متحف النوبة"، لأنّهم مقصدا سياحيا مهما، إضافة للساحل الشمالي والمدن الساحلية والقاهرة الكبرى، وهذه البداية ونعمل على باقي المحافظات.

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّه بالنسبة لتوقيت الفتح فيكون من الساعة التاسعة صباحا، حتى الواحدة فقط، لأننا نتوقع أنّ عدد الزوار في المرحلة الأولى سيكون قليل، والفتح التدريجي ليس فقط لبعض المتاحف، لكنه متعلق أيضا بعدد ساعات العمل، كي نكون في حالة آمنة بشكل أكثر للوقاية من كورونا، وطبقا للإجراءات الاحترازية المتبعة.

وتابع أنّ هناك إرشادات عامة وضعتها الوزارة للوقاية، وعدد الزائرين بالنسبة للمتحف المصري الذي يعد أكبر المتاحف الموجودة حاليا، ألا يتحمل في الساعة أكثر من 200 فرد لأخذ الإجراءات الاحترازية، من خلال التعقيم والتطهير، في حين أنّه كان يتجاوز الألف شخص في الأيام العادية.

وأوضح أنّه بالنسبة للمتاحف الأخرى "النوبة، الأقصر"، فالحد الأقصى سيكون 100 فرد في الساعة، ولا يوجد مشكلة في الأماكن المفتوحة من حيث الأعداد.