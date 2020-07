وفاة الموسيقار الإيطالي العالمي إنيو موريكوني

توفي اليوم الموسيقار الإيطالي العالمي ومؤلف موسيقى الأفلام إنيو موريكوني، عن عمر ناهز 91 عاما في العاصمة الإيطالية روما.

ولد إنيو موريكوني في روما، يوم 10 نوفمبر 1928، وصنع الموسيقى التصويرية لأكثر من 500 فيلم، وتعاون خلال مسيرته مع مجموعة من كبار المخرجين منهم ألفريد هيتشكوك، فيديريكو فليني، وGiuseppe Tornatore وفرانكو روسي، وغيرهم.

ترشح موريكوني لـ 6 جوائز أوسكار، عن أفلام Days of Heaven،The Mission ،The Untouchables، Bugsy، Malèna، وحصدها مرة واحدة عام 2015 في فئة أفضل موسيقى لفيلم عن The Hateful Eight.

وكرمته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة نظرا لمساهمته اللكبيرة في فن الموسيقى السينمائية، وذلك عام 2007.

كما ترشح موريكوني لجائزة جولدن جلوب 9 مرات، وحصد منها 3، ووحصد جائزة بافتا 6 مرات، بالإضافة لعدد كبير من الترشيحات والجوائز التي حصدها خلال مسيرته الفنية.

آخر أعمال الراحل إنيو موريكوني، كان صناعته للموسيقى التصويرية للفيلم القصير On the Road وذلك العام الجاري، كما شارك في صناعة موسيقى مسلسل Cine Chalom .