وزير داخلية لبنان: "دياب" يتعرض لهجمات داخلية وخارجية تؤخر عمل الحكومة

قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، إن رئيس الوزراء حسان دياب، يتابع عن كثب الملفات المرتبطة بالواقع المعيشي للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك عوائق تؤدي أحيانا إلى تأخير في ظهور نتائج العمل الحكومي، ومن بينها "الهجمة التي يتعرض لها دياب من جهات عدة في الداخل والخارج"، على حد قوله.

وأكد "فهمي"، في تصريح لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية بعددها الصادر، اليوم، أن الحكومة الحالية لن يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل وزاري، مضيفًا: "على الجميع أن يتقبلوا حقيقة بقاء هذه الحكومة حتى إشعار آخر، بمعزل عن عواطفهم السياسية".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء مهتم بالوضعين المالي والنقدي في لبنان، ويحرص على إدارة هذا الملف بطريقة جيدة من الوزارات المختصة.

وتابع الوزير اللبناني، قائلا، إن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل العمل الوزاري، لمواكبة التحديات المفصلية التي يمر بها لبنان.