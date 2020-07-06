محمد رمضان ينشر صورة جديدة من أغنية "تيك توك"

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" من أغنية "تيك توك"، والتي قرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وعلق "رمضان" على الصورة قائلًا: "قريبًا.. ثقة في الله نجاح".

ونشر الفنان محمد رمضان الخميس الماضي، عبر "انستجرام" مقطع فيديو له أثناء نزوله من طائرة خاصة خلال استقباله فى أحد مطارات المغرب، قبل الحفلة التي أحياها هناك مؤخرًا.

وأعلن "رمضان" استعداده لطرح أغنيته الجديدة "تيك توك"، والتي يشاركه في غنائها المطرب والـ "دي جي" العالمي سوبر ساكو.

وقال رمضان، بسبب كورونا فيروس ومنع الطيران، سوبر ساكو بيصور في كاليفورنيا وأنا بصور في مصر كليب "تيك توك" قريبًا على قناتي الرسمية على "يوتيوب".