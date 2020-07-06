جثمان شهيد الشهامة في الكويت يصل القاهرة غدا.. وأسرته: الجنازة بمسقط رأسه بالدقهلية

أكد محمد رمزي، عم شهيد الشهامة في دولة الكويت، أنه تم الحجز لشحن جثمان عادل حلمي محمد مؤنس، على طائرة الجزيرة التى تصل مطار القاهرة غدًا الثلاثاء فى السابعة مساءًا.

وقال عم الشهيد لـ"الوطن"، إن الجنازة ستقام في مسقط رأس الشهيد بقرية ميت الخولي بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، بمجرد وصول الجثة، وأن الجميع في حالة من الحزن الشديد منذ علمهم بوفاته، خاصة والدته فهو ابنها الوحيد، مشيرًا إلى أن الشهيد لديه بنتين فقط، وهو الذي كان يتكفل بكل شيء.

ومن جانبه، قال مدحت العزازي، أحد المصريين العاملين في الكويت، إن الجميع اتخذ موقفًا مشرفًا من الحادث، سواء كانت الحكومة الممثلة في وزيرة الهجرة أو السفارة المصرية في الكويت، أو زملاء الشهيد، حيث تم حجز الشحن، وشراء صندوق الشحن، موضحًا أن الجثمان يرقد حاليًا في مستشفي الصباح، لحين الشحن غدًا.

يدكر أن شهيد الشهامة، والبالغ من العمر 35 سنة، شاهد أثناء توجهه إلي عمله بمزرعة عمر حمدان في منطقة "الوفرة" بالكويت مجموعة لصوص يقومون بسرقة حديد من المزرعة بسيارة "لوري"، فقاومهم وحاول الإمساك بالسيارة من المنتصف، وعندما شاهده اللصوص حركوا السيارة بقوة يمينًا وسيارًا، فسقط تحتها ودهسته العجلات الخلفية، ونقله زملائه إلى المستوصف لكنه توفى في الطريق.