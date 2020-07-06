أساقفة اليونان يستبعدون احتمالية تحويل "آيا صوفيا" لمسجد

علق رئيس أساقفة اليونان إيرونيموس، على اعتزام النظام التركي افتتاح متحف آيا صوفيا للعبادة وتحويله إلى مسجد، قائلًا إن الأتراك لا يمكنهم أن يجرؤوا على فعل ذلك، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأثارت قضية "آيا صوفيا" الجدل على مستوى العالم، بسبب إعلان رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إعادة فتحه كمسجد، تقام فيه الشعائر الإسلامية، في محاولة منه لكسب تعاطف المتشددين.

وقال إيرونيموس: "الأتراك يستغلون كل ما في أيديهم ويلعبون به. ومسألة آيا صوفيا هي أحد تلك الألعاب أيضًا. لا أعتقد أنهم قادرون على فعل وتنفيذ ذلك".

وينظر مجلس الدولة التركي في دستورية فتح "آيا صوفيا" للعبادة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار في غضون 15 يومًا.