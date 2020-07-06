مصرية تفوز بجائزة دولية لإبداعات كورونا: "الهدهد" رمز لوحتي وطفولتي

ما يقرب من شهرين قضاها المصريين في فترة حجر صحي وساعات طويلة من حظر التجوال، استغلها الكثيرون لتنمية مهاراتهم وإعطاء وقت أكبر لهوايتهم الشخصية، ومن بينهم الفنانة التشكيلية شيرين بدر، والتي استغلت الفترة في تنفيذ لوحات دخلت بإحداها في مسابقة الأكاديمية الملكية الهندية للفنون والثقافة" في الهند (Gulbarga) وفازت بجائزة لجنة التحكيم ضمن 20 فنانا.

"الهدهد"، كان اختيار "بدر" للمشاركة في المسابقة الفنية، لتقول في حديثها، لـ"الوطن"، إن المعرض اشترط أن يكون التقديم بالأعمال المنتجة في فترة الحظر جراء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكانت تلك اللوحة تجربة جديدة لها، حيث استدعت فيها طفولتها لتأثرها بالهدهد منذ أن كانت تراه في حديقة منزل جدتها، فكان من عوامل تشكيلها، وفي فترة الحظر نفذت أكثرمن 30 عملا عن الهدهد، وحينما دعوها في الهند للاشتراك اختارت تلك اللوحة لقربها من قلبها وفازت.

المعرض – الذي تم تنظيمة إفتراضيا كان يستهدف الوصول إلى إبداعات الفنانيين التشكيليين حول العالم، وما عبروا عنه من أفكار خلال جائحة فيروس كورونا، وكيف ساهموا بما لديهم من رسائل فنية في زيادة الوعي بين الناس. تقدم للمعرض 800 عملا من 13 دولة، وجرى اختيار 521 عملا من بينها للمشاركة في المعرض، ثم تصعيد 145 عملا إلى جائزة لجنة التحكيم، التي اختار أعضاؤها 20 عملا للفوز بجوائزها، حيث تم اختيار الأعمال على أساس الإبداع والأسلوب والموضوع الذي يعطي رسالة إلى الناس لمواجهة جائحة كورونا (Covid-19).

يذكر أن الفنانين الفائزين ينتمون إلى دول: مصر، العراق، المغرب، الهند، بنجلاديش، نيبال، رومانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين.

يُشار إلى أن الأكاديمية الملكية الهندية للفنون والثقافة في الهند تأسست عام 2004 ، وتنظم سنوياً معرضا للفنون الوطنية، وتكرم الفنانين والفائزين بجوائز نقدية، كما تنظم معارض جماعية وفردية وورش عمل وسمينار ومؤتمرات فنية في الهند، كما تقدم منح لدراسة الفنون في الهند والخارج.

وشيرين بدر، تشكيلية مصرية، لها مشاركات في دول عديدة بأعمالها، كما قامت بتنظيم عدة معارض في إيطاليا ومصر، وهي مؤسسة المشروع الثقافي "يورو آراب آرتوداي".