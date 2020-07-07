"اللبدية".. أهم استعدادات الصيادين لقنص الطيور المهاجرة في مطروح

بدأ الصيادون وهواة الصيد فى مطروح على ساحل البحر من الإسكندرية وحتى مدينة السلوم فى الاستعداد لصيد الطيور المهاجرة من أوروبا وآسيا إلى أفريقيا عن طريق البحر المتوسط.

شباب مطروح يهوون صيد الطيور بالفطرة حسب أسامة باسط المعبدى من أشهر صيادي مطروح، ينشأون فى الصحراء ويعيشون بالقرب من البحر ويتدربون على الصيد مع آبائهم وأعمامهم ويعشقون متعة الصيد نفسه أكثر من تناول الطيور نفسها، فالصيد فى حد ذاته متعة لا يعرفها إلا الصياد وأبناء البادية قناصون ويجيدون الصيد، خاصة وأنه بسبب نشأتهم فى الصحراء نظرهم قوى، ومهرة فى الرماية، ويعرفون كيف يتم التعامل مع الطيور المهاجرة من خلال الاستعداد لموسم الصيد جيدا قبله بفترة.

منصور قوية العقارى من أمهر صيادي الطيور على البحر، يقول: نقوم بتجهيز العشة "اللبدية" من البوص والقش وبعض الجريد والحطب والخشب بشكل جيد فى مكان على البحر فى العلمين فى شهر يونيو ويوليو من كل عام، ويبدأ موسم الطيور المهاجرة على البحر فى شهر أغسطس وسبتمبر حيث تأتي أسراب الطيور من البط بأنواعه المختلفة، والأوز والقمرى وغيرها من أنواع الطيور التي يعرفها أبناء الصحراء، وهواة الصيد، ونجلس فى موسم الطيور داخل العشة ونصطادها بالبنادق، وارتباط الصيادين بموسم الصيد لا حدود له ومعظم اليوم نقضيه فى الصيد.

"صيد الطيور يجرى بنا مجرى الدم فى العروق".. حسب تعبير أحمد الشامخ الحفيان من هواة الصيد فى مطروح فى حديثه لـ "الوطن"، وتأتى الأطفال الصغيرة يصطادون بجوار الشباب فى الجناين وببنادق الرش، وبالفخاخ وبالشبك الذى يضعونه على الأشجار لصيد السمان.

أول الصيد يكون الطيور المهاجرة على البحر التى تأكل الأسماك كالأوز حسب فتحى المالكي من هواة الصيد بمطروح لـ"الوطن"، وهى طيور غنية بالفسفور ومغذية لجسم الإنسان، ولا بد من صيدها من خلال اللبدية التى نقوم بنصبها على البحر وفي مناطق تسمى السبخات، وهي البحيرات الصغيرة المنبثقة من البحر، ونضع في هذه البحيرات أشكال للطيور نقوم بتصنيعها للبط والأوز فالطيور على أشكالها تقع وتنزل من السرب خلال رحلة الهجرة كي تستريح وتشرب وفي هذا الوقت نقوم بصيدها، ويتم طهيها مع الأرز الأحمر كما نقوم بشويها على الفحم، وتطهى بعدة طرق وهي من أطعم الطيور التي تتناولها لأنها طيور حرة بعضها يأكل الأسماك والآخر الأعشاب، ويتجمع الشباب من هواة الصيد ويخرجون في رحلات صيد معا كل مجموعة في منطقة تبعد بعض الشيء عن الأخرى حتى لا يتداخل الصيد ويؤثر على الآخرين، وهناك من يخرج يوميا صباحا ويعود إلى منزله مساء، ومنهم من يقيم عدة أيام فى خيمة بالقرب من موقع الصيد أو شاليه أو مكان للمبيت لمجموعة الصيادين، ويستمر رحلات الصيد من منتصف أغسطس وحتى نهاية أكتوبر من كل عام.