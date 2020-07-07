حظك اليوم الثلاثاء 7-7-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتمتّع مولود برج الميزان بالكرم الشديد والقدرة على كسب حب الناس ومودّتهم، ممّا يزيد من القدرة على التأثير عليهم لصالح الخير.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم تعدك الأفلاك بلقاءات اجتماعية مميزة وقد تعقد صداقات ملائمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بيوم رائع ومناسب لإقامة علاقة عاطفية ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمود البزاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.