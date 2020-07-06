بالعناوين.. المراكز الصحية للكشف المبكر وعلاج أورام الثدي بالجيزة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أيام قليلة، حملة جديدة خاصة بصحة المرأة والكشف المبكر وعلاج أورام الثدي للسيدات المصريات، وانطلقت فعاليات في محافظة الجيزة في المراكز الصحية.

وتستعرض "الوطن"، عناوين الوحدات الصحية للكشف المبكر وعلاج أورام الثدي.

الوحدات الصحية للكشف المبكر وعلاج أورام الثدي.

شرق منشأه القناطر: منشأة القناطر ونكلا ووردان وبنى سلامة.

غرب منشأه القناطر: المناشي البلد وذات الكوم.

الدقي: مكتب صحة الدقي.

مركز أطفيح: كفر الواصلين ودير الميمون والكريمات وعرب بني صالح، ومنيل السلطان.

العجوزة: مركز طب الأسرة بميت عقبة

جنوب الجيزة: وحده رعايه الطفل.

مركز أبو النمرس: شبرامنت وترسا.

جنوب وشمال العياط: كفر شحاته والقطورى والرقة الغربية وميت القائد والمتانيا وكفر الرفاعي والدناوية وبرنشت.

الحوامدية: أم خنان

الهرم: كفر نصار ونزله السمان.

العمرانية: الطالبية والكونيسة.

بولاق الدكرور: مكتب صحه بولاق الدكرور وكفر طهرمس وبولاق الحضري.

البدرشين: وحدة رعاية الطفل وميت رهينة وسقاره ودهشور وأبو رجوان بحري.

الصف: الوحدات الصحية بالإخصاص والشوبك والمنيا والفهمين والغمازة الصغرى والديسمى ونجوع العرب ورعاية طفل الصف والجزيرة الشقراء.

الوراق: وراق الحضر وطناش.

كرداسة : الوحدة الصحية بكرداسة والمعتمدية.

بالشيخ زايد: الوحدة الصحية.

الواحات البحرية: منديشة ورعاية طفل الواحات بالباويطى.

شمال الجيزة: وحدتى غرب المطار وعزيز عزت.

مدينة 6 أكتوبر : الوحدات الصحية بالحصرى وأبو الوفا بالمنطقة الخامسة والسادسة.

أوسيم: وحدات بشتيل وبرطس والبراجيل.