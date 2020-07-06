الجيش الليبي: سنحارب تركيا بكل ما نملك

قال اللواء خالد المحجوب، رئيس إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إنه يجب على دول المنطقة الاتحاد والاصطفاف لمواجهة الغزو التركي لليبيا، تحت راية الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما رسم الخط الأحمر لتركيا في سرت والجفرة لما تحتويه من منطقة "الهلال النفطي"، متوعدًا القوات التركية في حال إقدامها على خرق الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس السيسي.

وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن تصريحات الرئاسة التركية بأن الجفرة باتت هدفا عسكرياً لهم يؤكد أن الهدف الرئيسي من التواجد التركي هو لأسباب اقتصادية تهدف للسيطرة على النفط لأنهم حتى الآن ورغم ما يحدث لم يحصلوا على شيء.

وأكد رئيس إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن الجيش الوطني لن يتركها ولن يسمح لها بالسيطرة على ثروة وقوت الليبيين وسنحاربها بكل ما نملك.