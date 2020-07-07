من بينها "وشاح النيل".. أوسمة وتكريمات نالها الوزير محمد العصار

حالة من الحزن تفشت في الشارع المصري، عقب الإعلان عن وفاة الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من منحه رتبة فريق، لتفقد مصر واحدا من الرموز العسكرية للدولة، والذي وهب حياته لخدمة وطنه.

الرئاسة المصرية قالت في بيان لها: "ننعى ببالغ الأسى والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي انتقل إلى جوار ربه، حكيما شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".

العديد من الأوسمة والأنواط حصل عليها الوزير الراحل خلال رحلة عمله ومشوار خدمته لوطنه، كان آخرها "وشاح النيل".

وحصل "العصار" على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، وهو وسام تكريمي رفيع تهديه الدولة المصرية لمن يساهم بعمل مميز في المجالات المختلفة.

كما حصل على نوط الواجب من الطبقة الأولى، ويمنح للعسكريين ذوي الخدمات المتميزة في غير ميدان القتال.

كما استلم ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وهي ميدالية عسكرية مصرية أنشأت عام 1959 وتمنح لأفراد القوات المسلحة الذين خدموا فيها مدة 20 عاما على الأقل، إذا كانوا قد أدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص.

كما حصل على نوط الخدمة الممتازة، وهو نوط عسكري مصري أُنشأ عام 1972 ويمنح لضباط القوات المسلحة المصرية الذين أمضوا 30 سنة في خدمة الوطن.

كما حصل على ميدالية مقاتلي أكتوبر 1973، ووسام جوقة الشرف (مرتبة قائد) من فرنسا.

وقبل أيام منحه الرئيس عبدالفتاح السيسي "وشاح النيل"، بعد أن تمت ترقيته للقب فريق فخري.

ومنذ أسبوع أطلق اسمه على أحد المحاور الهامة، حيث طالب الرئيس السيسي، اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتسمية محور "أبو بكر الصديق - تحيا مصر"، بمحور اللواء العصار.

ويعد "العصار" أحد أبطال حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.