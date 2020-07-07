"بلومبرج": مصر تستحوذ على "نصيب الأسد" من الصفقات الاستثمارية بالشرق الأوسط وأفريقيا

كشف تقرير صادر عن مؤسسة «ماجنيت» الإلكترونية المتخصصة فى رصد بيانات الشركات، أن مصر حظيت بنصيب الأسد من حيث عدد الصفقات التمويلية والاستثمارية الموجهة للشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2020.

وذكر التقرير، وفق ما نقلت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، أمس، أن حجم الاستثمارات بالشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قفز بنسبة 35% خلال النصف الأول من العام الجارى.

وقال المدير التنفيذى لمنصة «ماجنيت» فيليب باشوشى، إن التأثير الكامل لأزمة كورونا قد يتبلور بشكل أكثر وضوحاً خلال النصف الثانى من العام، لافتاً إلى أن عملية تجميع رأس المال تستغرق فى الأغلب مدة تصل إلى 6 أشهر، ومعظم الصفقات التى تم استكمالها فى الربع الأول من العام الجارى كان العمل بها قد بدأ قبل ذلك بفترة طويلة.

وكشف تقرير «ماجنيت» أن أغلب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التى تسعى لتنويع مصادر دخلها، تستثمر مزيداً من الأموال فى قطاع التكنولوجيا، مضيفاً أن قطاع التكنولوجيا المالية حقق أكبر عدد من الصفقات بنسبة 16٪ من إجمالى الصفقات، تليه قطاعات التجارة الإلكترونية والشحن والنقل.