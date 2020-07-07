كايروكاتير تعلن نتائج مسابقتها الثانية.. بمشاركة أكثر من 50 دولة

أعلنت كايروكاتير وهى فرع من فروع الاتحاد العالمى الدولى لرسامى الكاريكاتير الفيكو بمصر، وتحت إشراف مؤسستها رسامة الكاريكاتير الفنانة سميرة سعيد، نتائج المسابقة الدولية الثانية تحت اسم "العلماء" وموضوعها قيمة العلماء، عن طريق الكاريكاتير دون تعليق.

وجاءت المسابقة بمشاركة أعمال تصل إلى 1500 لوحة من رسامى الكاريكاتير، مما يزيد على 50 دولة من مختلف قارات العالم ومنها: مصر، فلسطين، الأردن، المغرب، العراق، الجزائر، السعودية، فرنسا، اليونان، أوكرانيا، كرواتيا، ايطاليا، الهند، نيجيريا، اسبانيا، البرازيل، الأرجنتين، استراليا، والصين، وغيرها .وتكونت لجنة التحكيم بالإضافة للفنانة سميرة سعيد من الفنان الأردنى عماد حجاج ومعه رئيس وسكرتيرالاتحاد الدولى للكاريكاتير الفيكو من هولندا ومحكمين من فرنسا بولندا والبرازيل ورومانيا.وجائت نتيجة التحكيم:

الجائزة الأولى - كوبا - Michel Moro Gómez

الجائزة الثانية - اوكرانيا - Kazanevsky Vladimir

الجائزة الثالثة - اوكرانيا - Oleg Gutsol

ووزعت العديد من الجوائز الخاصة، وجوائز للأطفال المصريين المشاركين.