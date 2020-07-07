ظهور أعراض كورونا على رئيس البرازيل.. رفض الاعتراف به

أكدت وسائل إعلام محلية في البرازيل ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد على رئيس البرازيل جايير بولسونارو.

وأعلن "بولسنارو" أنه خضع للاختبارات الطبية والتي أظهرت أن رئتيه يعملان بشكل سليم، دون وجود علامات لأثر الإصابة، وفق وكالة "رويترز".

وبالرغم من أن البرازيل تسجل أعداد كبيرة من المصابين بالفيروس، إلا أن "بولسونارو" كان يوجه العديد من الاتهامات للسلطات الطبية العالمية حول حقيقة فيروس كورونا المستجد، كما كان رافضا لسياسات التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية الطبية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وسجلت البرازيل خلال الـ 24 ساعة ماضية عدد مصابين كبير من المصابين بالفيروس وصل إلأى 20 ألف و 229 مصاب و 620 حالة وفاة.