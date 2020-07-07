أسامة ربيع: العصار كان مقاتلا من طراز رفيع ومفاوضا شرسا لمصلحة الوطن

تحدث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والذي وافته المنية عصر أمس.

ووصف ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، العصار بأنه كان مقاتلًا من طراز رفيع مقدمًا التعازي لأسرته ولرئيس الجمهورية وللقوات المسلحة وللوطن.

وأوضح ربيع أنه تعامل مع العصار إبان عمله في القوات البحرية وعمله كنائب لرئيس هيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أنه كان شخصًا محبًا وودودًا: "يقابلك بمنتهي السعادة ويشعرك انه مش وراه حاجة غيرك وفاضي لك وكان بيدي كل واحد حقه".

وأثنى ربيع على ابتسامة العصار الهائة وتصرفه في المواقف الصعبة بنفس الهدوء والابتسامة مؤكدًا انه مفاوض شرس جدًا جدًا لمصلحة الوطن.

وأشار ربيع إلى أنه سافر مع العصار للخارج لتسليح القوات البحرية: "شفت الراجل بيتكلم إزاي وبيفاوض إزاي ومختلف تمامًا وبيبدي مصلحة الوطن عن أي حاجة تانية وكان مفاوض شرس وقيادة القوات المسلحة كانت بتديله أي ملف وتنساه لأنه هيحل أي ملف مهما كانت صعوبته وبنفس الهمة والنشاط والدقة".

ولفت ربيع إلى أن الفريق الراحل كان يقاتل من أجل توفير شيئ معين للوطن وشراء أفضل شيئ: "كانوا في أمريكا بياخدوا برأيه وبيسمعوا له وبينفذوا له حاجات كتير من اللي كان بيقولها نظرًا لرؤيته وبصيرته وثقافته وكان محب لبلده لأقصى درجة".