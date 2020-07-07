حبس 3 فتيات تيك توك وطالب متهم بالتحرش.. يوليو شهر "حماية الأخلاق"

مع بداية أول أيام شهر يوليو الجاري، وتحديدا الساعة 11 صباحا، بدأت النيابة العامة التحقيق مع المتهمة منار سامي بطلة فيديوهات الرقص والتعري على تطبيقي إنستجرام وTIK TOK، بتهمة التحريض على الدعارة والفسق، بعد القبض عليها مع صديق لها في مدينة بنها، ليشهد الأسبوع الأول من الشهر، عمليات قبض على متهمات انتهجن نفس المنوال في الرقص والتعري، ولهثن خلف الشهرة والمكاسب المالية، بأفعال ترفضها الأعراف وتجرمها القوانين، لتلحق بها المتهمتان ريناد عماد وهدير الهادي، ويُختتم الأسبوع الأول بحبس أحمد بسام زكي، المتهم بالتحرش بعدد من الفتيات.

أحداث أخرى في هذا السياق، شهدها الأسبوع الأول من يوليو، كما تحفل أيامه المقبلة بمحاكمات مهمة لمتهمات في نفس هذه النوعية من القضايا.. وتستعرضها "الوطن" في هذا التقرير، أهم وقائع القبض وأهم المحاكمات التي سيشهدها الشهر.

_ حبس منار سامي

أمرت النيابة العامة، مساء يوم 1 يوليو، بحبس المتهمة منار سامي، لمدة 4 أيام، لاتهامها بالتحريض على الفسق والدعارة وصناعة فيديوهات خادشة للحياء، بينما جدد قاضي المعارضات حبسها لمدة 15 يوما أخرى، يوم السبت الماضي.

_ حبس ريناد عماد

مع حلول الساعة الثانية ظهر الأربعاء 1 يوليو، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تنفيذ أمر النيابة العامة بالقبض على المتهمة ريناد عماد، إحدى بطلات فيديوهات الرقص على TIK TOK، من كافيه بالدقي يملكه نجل مطرب شعبي شهير، وأمرت النيابة العامة بحبسها، قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسها.

_ حبس هدير الهادي

ومع حلول مساء يوم 5 يوليو، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على المتهمة هدير الهادي، إحدى بطلات فيديوهات الرقص على TIK TOK، من شقة في منطقة حدائق أكتوبر، تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، بتهمة صناعة فيديوهات مخلة، وأمرت النيابة بحبسها، قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسها.

_ محاكمة سما المصري في قضية جديدة

عقدت محكمة الجنح الاقتصادية، صباح أمس الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمة سما المصري، في قضية جديدة تحمل رقم 979 لسنة 2020، في البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات، وتواجه فيها اتهامات بصناعة 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، والتعدي على قيم المجمتع، وتقرر تأجيلها لجلسة 20 يوليو الجاري.

كما تعقد محكمة مستأنف الاقتصادية، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة لنظر الاستئناف المقدم من "سما" على حكم حبسها لمدة 3 سنوات، في قضية تحريض على فسق تحوي 3 فيديوهات مخلة بالآداب العامة.. وأخيرًا وليس آخرا تعقد المحكمة ذاتها، غدا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة "سما"، بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد.

_ حبس الطالب المتهم بالتحرش

وفي تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس الاثنين، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس المتهم أحمد بسام زكي، لمدة 4 أيام، لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين وهتك عرضهما وفتاة أخرى، وذلك بعد تحقيقات مطولة، استمعت خلالها النيابة للمتهم ولعدد من المجني عليهن.

_ الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم

ومن المقرر أن تصدر محكمة الجنح الاقتصادية، يوم 27 يوليو الجاري، حكمها على المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم، لاتهامهما بالتحريض على الفسق والاعتداء على قسم المجتمع المصري، من خلال صناعة وبث فيديوهات مخلة بالآداب.