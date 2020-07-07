أستاذ قانون جنائي يكشف العقوبات المتوقعة على الطالب المتهم بالتحرش

علق الدكتور أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائي، على بيان النيابة العامة بحبس الطالب أحمد بسام زكي المتهم بالتحرش والاغتصاب.

وقال عبيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" إن بيان النيابة العامة شديد الوضوح في اثبات أن هذا الشاب متهم في جنايات وليس في جنح، معتبرًا أن جريمة الابتزاز هي أخف جريمة فيهم وهي جنحة عقوبتها السجن 3 سنوات.

وأضاف أن هذا الشاب متهم في الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها أي اغتصابها وعقوبة هذه الجريمة قد تصل للسجن المؤبد وكذلك جريمة هتك العرض وهي جناية عقوبتها السجن المشدد 10 سنوات.

وطالب عبيد بمعرفة سن هذا الطالب وقت وقوع هذه الجرائم عام 2016 وهل كان عمره فوق 18 عاما أو أقل من 18 عاما، مشيرًا إلى أنه حال وقوع الجريمة بداية العام الحالي سيتم محاكمته وهو بالغ وسيحاكم في محكمة الجنايات.

وأشار إلى أنه حال اعتدائه على طفلة سيكون ذلك ظرفا مشددا لتشديد العقوبة لافتًا أنه يواجه جرائم غليظة منها الاغتصاب وهتك العرض ومجموعة من الجرائم الأخرى منها جريمة الابتزاز، موضحا أن المحكمة ستنظر لذلك وفقًا لقناعتها.

وأكد أن مباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات الوقائع عن طريق الواتساب وفيسبوك.

وقدم عبيد التحية لأهالي الضحايا ووصفهم بأنهم أصبحوا نقطة تحول في المجتمع المصري، معتبرًا أنهم غيروا ثقافة المجتمع المصري عند تعرض أي طفلة أو فتاة للتحرش والاغتصاب.