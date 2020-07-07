مستشار الوزراء ناعيا العصار: رجل من خيرة الرجال.. كنت مبهورا به

نعى هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي توفي أمس الاثنين.

ووصف يونس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، العصار، بأنّه رجل من خيرة الرجال ومسؤول من خيرة المسؤولين.

وأكد يونس أنّ رئيس الوزراء كان مصرًا على نعي العصار، وأنّ كانت كل الكلمات لا تكفيه، مضيفًَا: "كنت مبهورا به منذ ظهوره الأول عقب 25 يناير، حين خرج ليحدّث المصريين عما سيحدث في الفترة الانتقالية، وكان عندما يتحدث يأسرك".

ووصف يونس، العصار، بأنّه كان يتمتع بتواضع شديد ويعيش بتواضع العلماء، ولديه حسن سيرة تسبقه وفطنة شديدة، ولم يسمعه أحد يعلو صوته أو يتلفظ بلفظ خارج، مشددًا على أنّه لم يتحدث لأحد إلا بكل احترام.

ولفت إلى أنّه كان يتحدث إليه بكل احترام رغم أنّه كان في سن أبنائه، وكان يجبر الجميع على احترامه، مشددا على أنّه لا يوجد أحد يختلف على الفريق العصار، وأنّ التيارات السياسية كافة تحترم تاريخه.