تخصيص طابقين بمستشفى كفر الشيخ الجامعي لعزل مصابي كورونا

قال مصدر بجامعة كفر الشيخ، إنه سيتم تخصيص الطابقين الخامس والسادس من المستشفى الجامعي، لعزل مصابي الوباء العالمي الجائح فيروس" كورونا"، بعد قرار وزارة التعليم العالي بتخصيص جزء منه للمساهمة فى رفع العبء عن مستشفيات وزارة الصحة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ" الوطن"، أنه سيتم تخصيص المستشفى للعزل الصحي على مرحلتين، بحيث تصل لـ80سريراً مع إكتمال المرحلتين، حيث سيتبدأ اليوم بـ20سريراً كمرحلة أولي بالإضافة الى 10 آسرة للرعاية المركزة للحاالات الحرجة التي تحتاج لأجهزة تنفس صناعي، كما جرى تجهيز نحو 40سريراً آخرين إستعدادا لاستقبال الحالات بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الإسعاف.

تابع المصدر، انه جرى إعداد مسارات وبوابة خاصة بدخول مرضي" كورونا"، لعدم نقل العدوى لمرضى العيادات الخارجية والاقسام الداخلية، وتم الإنتهاء من إعداد المسارات والبوابات التى ستستقبل سيارات الإسعاف، كما تم الإنتهاء من تدريب الكوادر الطبية والتمريض على كفية التعامل مع مرضى " كورونا"، بالتنسيق مع فريق مكافحة العدوى بوزارة الصحة، بالإضافة الى الأطباء الذين تعاملوا مع المصابين داخل مستشفي العزل ببلطيم وهو أول مستشفي خصصته وزارة الصحة بكفر الشيخ لإستقبال مرضى" كورونا"، مشيراً الى ان الأطقم الطبية المخصصة للتعامل مع مصابى الفيروس تكفى لنحو شهر ونصف.

أشار المصدر، الى انه جرى تدريب الأطقم الطبية، على أحدث بروتوكولات التعامل مع الحالات المحتملة لفيروس كورونا، وإجراءات مكافحة العدوى والتطهير، وذلك بعد الوقوف على إمكانيات المحافظة الطبية بالكامل شامله القطاع الطبي الخاص.

من جانبه أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على أن الجامعة دائما تسخر إمكانياتها لخدمة المجتمع، مشيراً الى تقديم الدعم الكامل لأطباء الجامعة المرشحين للمشاركة فى مكافحة فيروس كورونا داخل المستشفى الجامعي، فى مهمتهم الوطنية وأداء رسالتهم الإنسانية فى تلك الفترة الإستثنائية التي تمر بها البلاد.

أوضح رئيس الجامعة، أن كليات القطاع الصحي ومستشفيات الجامعة تحت أمر المجتمع وتصرف القيادات العليا، وان تخصيص طابقين من المستشفى لإستقبال حالات" كورونا"، جاء من هذا المنطلق ولتخفيف العبء عن مستشفيات وزارة الصحة، مشيداً بالدور المتميز لأطباء المستشفيات الجامعية وجهود فريق العمل من الأساتذة والأطباء والأخصائيين والفنيين وطاقم التمريض والإداريين والعمال على استمرار سيرالعمل بالمستشفيات الجامعية على أكمل وجه خلال تلك الفترة الاستثنائية وحرصهم على التواجد بالعمل لاستمرار الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة معربا عن فخر وإعتزاز الجامعة بهم.