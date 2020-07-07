"كارجاس" تبدأ التشغيل التجريبي لمحطتي تموين الغاز الطبيعي في القاهرة

قالت شركة كارجاس العاملة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إنه في إطار تفعيل رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي واستخدامه كوقود للسيارات والعمل على تحويل أكبر عدد ممكن من المركبات خلال الفترة المقبلة، والتوسع في اانتشار محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، افتتحت الشركة وشغلت محطة تموين ومركزي تحويل وصيانة ومركز زيوت فيسكو التابع لشركة بي بي العالمية بمحافظة قنا.

هذا بالإضافة إلى التشغيل التجريبي لمحطة وطنية بطريق المشير حسين طنطاوي وأخرى بشارع جسر السويس بمحافظة القاهرة.

وبهذه المناسبة يتقدم المهندس ناصر أمين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشكر لجميع السادة العاملين القائمين على تنفيذ وتشغيل هذه المشروعات، متمنياً التوفيق للجميع وبذل مزيداً من الجهد في الفترة المقبلة لتحقيق الخطة الطموحة للشركة للتوسع في الانتشار الجغرافي لمحطات التموين التابعة للشركة تنفيذاً لتوجهات الدولة.

كما تقدم بالشكر والعرفان للمهندس هشام الصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق على مجهوداته المبذولة في تحقيق أهداف الشركة وعلى ما قدمه من إنجازات طوال فترة توليه مسؤولية رئاسة الشركة، متمنياً له دوام الصحة والعافية.