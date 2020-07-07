اتحاد كتاب مصر: انتخابات التجديد النصفي 28 أغسطس المقبل

أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي، الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية يوم 21 أغسطس المقبل، لمناقشة جدول الأعمال ويتضمن الحساب الختامي للنقابة وصندق المعاشات، على أن تعقد انتخابات التجديد النصفي في 28 من الشهر نفسه، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لضمن صحة انعقاد الجميعة.

وقالت النقابة في بيان لها إنه من موقع المسؤولية، واستنادا إلى الإجراءات الجديدة التي صدر بها بيان من مجلس الوزراء الخاصة برفع الحظر المفروض عن النشاطات الاقتصادية، والتجمعات، وحركة التنقل على نحو تدريجي، وذلك مع سماح الدولة بإقامة الفعاليات الثقافية بنسبة حضورلا يجاوز 25% من الطاقة الاستعابية في المسارح ودور السينما.

أضاف البيان: "استئناسا بقرار وزيرة الثقافة اليوم بالسماح بعقد اجتماعات المجلس الأعلى للثقافة بحد أقصى 20 فردًا، وبالإشارة إلى الجمعيتين العموميتين اللتين تم تأجيلهما استجابة لتوجيه رئاسة الوزراء، ووزيرة الصحة خوفا على حياة الأعضاء من خطر الإصابة".

وتابع: "قرر مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بالأغلبية المطلقة (بالتمرير)، بشأن عقد الجمعيتين العموميتين، حيث أفاد بأنه سيتم عقد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة 21 أغسطس 2020 لعرض تقرير رئيس النقابة، والحساب الختامي للنقابة ولصندوق المعاشات، وللاطلاع على تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتقرير الخبير الاكتواري.. إلخ".

واختتم: "على أن تقام الجمعية العمومية الثانية يوم الجمعة 28 أغسطس 2020 وتحت إشراف قضائي، وذلك من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء وفق المادة 77 من اللائحة، وذلك لإجراء انتخابات التجديد النصفي وستتخذ النقابة الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية فى الدولة لضمان صحة انعقاد الجمعية العمومية، وسلامة المشاركين، وتوفير احتياطات الأمان لهم، كى تتيسر سبل المشاركة الواسعة لأكبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية ليكون الانعقادان معبرين تعبيرًا حقيقيًّا عن إرادة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة".