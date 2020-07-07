جهاز 6 أكتوبر: سنفتتح عددا من مشروعات المحاور خلال الشهر الجاري

قال المهندس خالد نايف، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر للطرق والكباري، إن مدينة السادس من أكتوبر أصبحت مكتظة بالسكان وبها مدينة صناعية، فالأمر كان يتطلب تطوير المحاور وعمل محاور جديدة لنقل الحركة بكل سهولة ويسر داخل المدينة وإبعاد حركة النقل والبضائع عن الملاكي، لذلك نقوم بالعمل على عدة مشاريع في الوقت الحالي لحل الأزمة المرورية.

وأضاف نايف، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن المشروعات التي نقوم بها حاليا أكد رئيس الوزراء على التوقيتات المطلوب الانتهاء منها يوم 15 من الشهر الجاري، وهناك مجموعة من المحاور كبيرة مثل الطريق الأوسطي الذي يشرف الجهاز على أعماله بطول نحو 27 كيلو وحل الكثير من المشاكل وربط بين طريق الفيوم والواحات وطريق الضبعة وسيسهم بشكل كبير في سيولة مرورية وعدم تكدس ونقل البضائع في أسرع وقت ممكن.

وتابع، أن ساكني مدينة 6 أكتوبر ومن يمر بالمنطقة الصناعية كانوا يشعرون بكم معاناة غير طبيعي في المناطق التي طورنا فيها وتم إنشاء المحاور الرئيسية فيها، مؤكدا أننا بصدد وضع اللمسات النهائية على المحاور وسيتم افتتاحهم خلال يوم 15 من الشهر الجاري.

واستكمل، أن هناك تعليمات بتنفيذ جميع التفاصيل على هذه المحاور سواء كباري المشاة وتم دراسة أماكنها بحيث يكون الطريق بشكل آمن للمواطنين وحفاظا على أرواحهم، مؤكدا أنه تم تنفيذ جزء من الطريق الأوسطي بالمدينة بطول نحو 27 كيلو، وطريق دائري بطول نحو 30 كيلو داخل المدينة، وتطوير طريق الواحات بطول 35 كيلو، وتنفيذ كوبري ونفق على طريق الواحات الذي كان بها تكدس مروري بشكل كبير وسيتم الانتهاء من التنفيذ خلال العام الجاري.