المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ38.2 مليار دولار بنهاية يونيو

أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن حجم أرصدة الاحتياطي الأجنبي، ارتفعت إلى نحو 38.201 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2020 مقارنة بنحو 36 مليار دولار في مايو 2020، بزيادة تجاوزت 2 مليار دولار.

واتفقت مصر على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية وهي قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 9.77 مليار دولار موزعة بين 2.77 مليار مليار من صندوق النقد، في إطار إتفاق أداة التمويل السريع و 5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضي، و2 مليار دولار من صندوق النقد في إطار اتفاق الاستعداد الإئتماني.

فيما سددت التزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار في الشهور الأربعة الماضية.