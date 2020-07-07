أكثر من 50 شخصا ضحايا الفيضانات في كيوشو اليابانية

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في اليابان ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الأخيرة الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في منطقة "كيوشو" الجنوبية إلى 52 شخصا، وفقدان ما لا يقل عن 11 شخصا آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية، اليوم، أنّ 49 شخصا من القتلى هم من القرى الواقعة عند ضفة النهر بمحافظة "كوماموتو"، وجرى العثور على جثة شخص آخر في محافظة "فوكوكا".

وشقّ عشرات الآلاف من جنود الجيش والشرطة وعمال الإنقاذ الذين جرى حشدهم من مختلف أنحاء البلاد، طريقهم خلال الوحل والطين والحطام لإنقاذ الأشخاص في القرى الأكثر تضررا الواقعة على ضفة نهر كوما.

وأعاقت مياه الفيضان واستمرار أحوال الطقس القاسية التي تسببت في حدوث المزيد من الفيضانات في مناطق أخرى بجزيرة "كيوشو" مثل فوكوكا وأويتا، عمليات الإنقاذ، وحثّ المسؤولون اليابانيون نحو 3 ملايين شخص على إخلاء مساكنهم في أنحاء منطقة كيوشو.