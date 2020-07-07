مصر وفرنسا وألمانيا والأردن تحذر إسرائيل من ضم أراض محتلة

كشفت وزارة الخارجية الأردنية، عن اجتماع بين وزراء خارجية مصر، السعودية، الأردن، فلسطين، الإمارات، المغرب، تونس، عمان، والكويت، والأمين العام للجامعة العربية، لبحث المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

ويعقد الاجتماع عبر خاصية الاتصال المرئي، بدعوى من الأردن لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والمغرب وفلسطين، وهي الدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية، إضافة إلى وزراء خارجية الجمهورية التونسية العضو العربي في مجلس الأمن وسلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ودولة الكويت العضو العربي السابق في مجلس الأمن والأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويهدف الاجتماع لبحث المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وقال وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، اليوم، إنّهم بحثوا كيفية استئناف "حوار مثمر" بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وأضافوا أنّهم سيدعمون أي محاولة لإجراء مفاوضات.

وتابعوا في بيان وزعته وزارة الخارجية الألمانية، بعد مؤتمر بالفيديو بين الوزراء "نحن متفقون على أن أي ضم لأراض فلسطينية محتلة في عام 1967 سيكون انتهاكا للقانون الدولي، وسيهدد أسس عملية السلام".

وأضافوا: "لن نعترف بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع. نحن متفقون كذلك على أنّ هذه الخطوة سيكون لها عواقب خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وستشكل عقبة كبيرة أمام الجهود الرامية لتحقيق سلام شامل وعادل". وتابعوا في البيان أنّ التغييرات قد يكون لها أيضا عواقب على العلاقات مع إسرائيل.