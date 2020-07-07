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اقتراحات النواب توافق على إنشاء كورنيش بشاطئ سيدي براني بمطروح

كتب:

محمد يوسف
01:31 م | الثلاثاء 07 يوليو 2020
لجنة الاقتراحات والشكاوى

لجنة الاقتراحات والشكاوى

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب همام العادلي، علي الاقتـراح برغبـة المقـدم مـن النائب مهـدى العمـدة، بشـأن إنشـاء كـورنيش علـى شـاطئ مدينـة سـيدى برانـي - محافظة مطروح.

وأكد ممثل محافظة مطروح خلال الاجتماع أنه تم إعداد دراسة بشأن هذا المشروع، وتم الموافقة عليه، وأدرج في خطة العام المالي 2020/2021، وأوصت اللجنة بسرعة التنفيذ وتوفير الاعتمادات المالية. 

كما وافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من  النائـب محمود حمدي أبـو الخير، بشـأن وقـوف قطـار مميـز رقـم 158/157 (طـالع نازل) عام محطة سكة حديد البلينا بمحافظة سوهاج.