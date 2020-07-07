التفاصيل الكاملة لإزالة أعلى برج مخالف بالقاهرة

بدأت أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية الأمن أعمال إزالة أعلى برج مخالف على مستوى المحافظة حتى الآن بنطاق حي عين شمس حيث يتكون من 18 دور، والمبنى غير حاصل على تراخيص بناء، وتم بناؤه في الشهور الماضية في عهد البير الفونس رئيس الحي السابق، حيث تم نقله في حركة المحليات الأخيرة لتولي رئاسة أحد أحياء المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة.

وكشف اللواء ماهر هاشم،رئيس حي عين شمس، أن البرج تم بناؤه على مساحة 470 مترا ويطل على شارعي أحمد عصمت وقمر، وتم بناؤه خلال الشهور الماضية.

وأضاف هاشم لـ "الوطن" أن البرج الجاري إزالته يعد أعلى برج مخالف بالقاهرة وسيتم إزالته حتى سطح الأرض، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي للمخالفات والتعامل معها على الفور، وإنفاذ القانون على المخالفين، وذلك بمعاونة الجهات الأمنية ووفق تعليمات محافظ القاهرة، حيث يتابع الموقف لحظة بلحظة.

وأشار إلى أنه جار حاليا أعمال الإزالة للواجهات بواسطة عمال الهدم حيث يصعب استخدام معدات ثقيلة لأعمال الإزالة حفاظا على سلامة العقارات الملاصقة للبرج المخالف.

ولفت إلى أن أحد العمال اختل توازنه وسقط من الدور الثالث خلال أعمال الإزالة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والاطمئنان عليه، مؤكدا أن أعمال الإزالة توقفت مؤقتا وسيتم مواصلتها بعد قليل لضرب مافيا الفساد في أي مكان، مؤكدا أن ملف العقارات المخالفة ضمن أولوياته خلال الفترة المقبلة من خلال مواصلة حملات إزالة مخالفات البناء تباعا والتصدى للفساد تماشيا مع سياسة الدولة في محاربة المخالفات.

وأكد أنه تولى مهام رئاسة الحي منذ 3 أسابيع فقط، ولن يسمح بأي تجاوز في حق الدولة والمواطنين من خلال تبني خطة لإنقاذ المرافق وعدم الضغط عليها بوقف أي بناء مخالف، وهذا واضح جليا في إزالة أعلى عقار مخالف في مصر.

وأوضح أنه جار منذ الأسبوع الماضي مواصلة إزالة العقار المخالف المعروف بعقار الحلمية الذي أشار إليه الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية شرق القاهرة، مؤكدا أنه جار إزالة 8 أدوار مخالفة نظرا لأن عقار الحلمية حاصل على ترخيص بـ 5 أدوار فقط.