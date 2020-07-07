أحمد عز: سعيد بعودة علاء الدين ودعوتنا لأسر الشهداء والأطقم الطبية شرف

أعرب الفنان أحمد عز، عن سعادته بعودة المسرح، لافتا إلى ان العرض المسرحي علاء الدين، الذي يعد أولى تجاربه المسرحية، سيستأنف حفلاته يومي الخميس والجمعة 23 و24 يوليو الجاري، على مسرح كايرو شو بالسادس من أكتوبر "موفنبيك"، بعرضين خاصين لأسر أبطالنا من شهداء القوات المسلحة والشرطة، والفرق والطواقم الطبية المختلفة.

وأكد "عز"، على أن هذا أبسط ما يمكن أن يقدمه هو وكل زملائه من فريق عمل مسرحية علاء الدين، وأسرة مسرح كايرو شو لهؤلاء الأبطال وأسرهم، عرفانا وتقديرا لتضحياتهم العظيمة، وجهودهم البطولية من أجلنا جميعا.

وأوضح مصدر مسؤول بمسرح كايرو شو، أن وزارة الصحة رحبت مشكورة بالدعوة، وتتولى تنسيق حضور الأطباء وأطقم التمريض، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تجهيز مسرح كايرو شو بكل المعدات والأدوات اللازمة، والالتزام بنسبة الإشغال المقررة 25%، مراعاة للشروط الوقائية اللازمة للحفاظ على الجمهور.

ولفت المصدر، إلى أن مسرحية علاء الدين، ستستأنف عروضها الجماهيرية، ابتداء من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بحفلات ماتينيه وسواريه.

يذكر أن مسرحية علاء الدين، إخراج مجدي الهواري، بطولة الفنان أحمد عز ويشاركه البطولة، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، كريم عفيفي، محمد جمعة.