وزير الشباب: رفع الطاقة الإنتاجية للنجيل الصناعي إلى 7500 متر يوميا

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تم الانتهاء من التطوير الشامل لمصنع النجيل الصناعي وكل خطوط الإنتاج الخاصة به، لافتا إلى رفع كفاءة خطوط الإنتاج الحالية من قدرة إنتاجية 600 متر إلى 7500 متر يوميا.

وأشار الوزير خلال جولة تفقدية بمصنع النجيل الصناعي، اليوم، إلى أن الطاقة الإنتاجية اليومية الجديدة للمصنع ستفى بتغطية كل متطلبات السوق المحلي ومتطلبات تطوير الملاعب في الأندية ومراكز الشباب بطاقة إنتاجية نحو مليون ونصف المليون متر نجيل صناعى سنويا.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه تم اعتماد نظم إنتاجية جديدة ومتطورة بالتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية الرائدة في هذا المجال من ألمانيا، ليصبح مصنع النجيل الصناعي هو المصنع الوحيد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يعتمد على مواد خام ألمانية ذو جودة عالية وبأسعار تنافسية، موضحا أنه تم اعتماد خط إنتاج جديد لنجيل اللاند سكيب بمختلف مواصفاته ووفقا للتقنيات العالمية الرائدة في إنتاج النجيل الصناعي لاستخدامات اللاند سكيب في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

صبحي : زيادة حجم الاستثمارات إلى 100 مليون جنيه وخط إنتاج جديد للاند سكيب بكل المواصفات العالمية

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد مصنع النجيل الصناعي خلال الفترة المقبلة نقلة نوعية كبيرة في حجم الاستثمارات التي تجاوزت الـ 100 مليون جنيه فضلاً عن العوائد والأرباح المتوقع تحقيقها جراء التوسع وأعمال التطوير الفنية والإدارية واللوجستية في كل أنظمة تشغيل وإدارة المصنع فضلاً عن تطوير الماكينات المستخدمة والاعتماد على المواد الخام الألمانية الصنع عالية الجودة بما سيمكن المصنع من منافسة حميع المنتجات التي كان يتم استيرادها من الخارج خلال السنوات السابقة والوفاء بمتطلبات السوق المحلي وإعادة تصدير وتغذية البلدان المحيطة بمتطلباتها سواء من نجيل الملاعب أو متطلبات اللاند سكيب.

وأكد وزير الرياضة أن الاتجاه لتعظيم دور الاستثمار في المشروعات الرياضية والشبابية يستهدف تحقيق عوائد وأرباح يتم إعادة استغلالها في تنفيذ الأنشطة والمشروعات وتطوير البنية الرياضية والشبابية.