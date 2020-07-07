إصابة سيدة في انهيار جزئي لمنزل قديم بأسيوط

أصيبت سيدة في حادث انهيار جزئي لمنزل قديم، بعزبة قرني التابعة لمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمورمركز شرطة أبوتيج، بوصول بلاغ بوقوع حادث انهيار جزء خلفي من منزل بعزبة قرني بدائرة المركز، وإصابة سيدة.

وبالانتقال والإسعاف، تبين انهيار منزل قديم مكون من ثلاثة طوابق، ومبني بالطوب اللبن والأفلاق والجريد، ما أسفر عن إصابة تحية محمد أحمد،61 عامًا، والتي نُقلت إلى مستشفى أبو تيج المركزي.

وكلفت الإدارة الهندسية بمجلس مدينة أبو تيج، بإعداد تقرير عن المنزل المنهار، وتأمين المنازل المجاورة؟

وجرى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.