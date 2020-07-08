"العاملين بالإنتاج الحربي": العصار له دور بارز في كشف مخططات الإرهاب

قالت النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي برئاسة السعيد النقيب، إن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، الذي وافته المنية، صاحب رحلة حافلة من الكفاح والنضال الوطنى طوال مسيرته العسكرية والمدنية منذ أن شارك فى حرب الاستنزاف وانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد النقيب، فى تصريحات له، أن الشهيد البطل كان له دور وطني بارز في كشف المخططات الإرهابية وهو أحد أفراد القوات المسلحة الأبطال الذين دافعوا عن الوطن وانتصروا لإرادة الشعب على الجماعات الإرهابية حتى جاءت ثورة 30 يونيو 2013 ليقف الشعب خلف القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وأصبحت مصر الآن تتمتع بمكانة متميزة بين دول العالم.

وقال إن النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي ولجانها النقابية، إذ ينعون بكل الأسى والحزن الشهيد البطل فإنهم لن ينسوا مواقفه الوطنية الداعمة لمشروعات التنمية فكان صاحب بصمات واضحة فى إقامة المشروعات التنموية العملاقة، داعيا الله العلى القدير أن يلهم أهله ومحبيه وأبناءه المخلصين الوطنيين بالصبر والسلوان.