"العالمي للطاقة": اكتشاف حقل "شروش" يؤكد زيادة احتياطي الغاز في مصر

قال الدكتور ماهر عزيز، عضو المجلس العالمي للطاقة، إن مصر زاخرة بمكنون يكشف عن ذاته يومًا بعد يوم من الاكتشافات الخاصة بحقول الغاز، موضحًا أن الإعلان عن اكتشاف حقل غاز طبيعي جديد خلال الأيام الماضية في منطقة امتياز شمال الحماد المسماة بشروش على بعد 11 كيلو مترا من الشاطئ وعلى عمق بسيط في المياه الضحلة يشير إلى زيادة احتياطي الغاز في مصر.

وأضاف "عزيز"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "Extra news"، أن مصر على مدار ربع قرن ستكون مركزا محوريا لتبادل الطاقة في الشرق المتوسط، فهذا الحقل يتواجد في طبق حامل سمكه 152 مترا وهو مخزون جيد من الغاز، فمخزون الغاز في مصر سيزيد عن 100 تريليون قدم مكعب خلال الفترة الراهنة.

وأشار عضو المجلس العالمي للطاقة، إلى أن حقل بشروش يضيف نصف مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، فضلًا عن اكتشاف يوميا 3 مليارات متر مكعب من الغاز في مصر، كما أنه كان هناك 75 كشفا خلال السنوات الماضية، تلاها 41 كشفا في عام 2014، وفى عام 2015 تم اكتشاف حقل ظهر ليصبح الاحتياطي للغاز مع نهاية عام 2015، 70 تريليون متر مكعب.

وتابع: "حقل ظهر علامة في الغاز بالعالم ومصر أصبحت تصدر للخارج".