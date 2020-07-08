عطية: عبد راود صحابية عن نفسها فقتلته.. وأطالب الفتيات باتخاذها قدوة

حكى الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، واقعة محاولة عبد مراودة صحابية عن نفسها.

وقال عطية خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إن أم خالد زوجة عكرمة بن أبي جهل، أسلمت وكانت شخصية محترمة وخرجت للبحث عن زوجها حيث كان هاربًا قبل إسلامه.

وأوضح عطية أن زوجة عكرمة خرجت تبحث عنه ومعها عبد لها "لقى الجو خالي ومفيش حد مار والطريق طويل لأنها رايحة تجيبه من اليمن والولد العبد راودها عن نفسها وحينما خلع ملابسه ضربته بالسيف فقتلته".

وتابع: "خلي بالك ان ليكي أسوة من النساء الفراودة المحترمات المؤمنات اللي مكنتش بتصوت ولا تقول الحقيني ياما وتقدر تدافع عن نفسها".