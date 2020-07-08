وكيل نقل البرلمان يطالب بحل مشكلة إسكان إدكو

أكد النائب محمد عبدالله زين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر، وجه بسرعة البدء في إنشاء وحدات إسكان اجتماعي على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس إحساسه بمعاناة المواطن البسيط، والشباب المقبل على الزواج.

وأضاف أنه منذ إطلاق الرئيس السيسي المشروع القومي للإسكان؛ وشهد المواطنون توسعات ضخمة في إنشاء الوحدات السكنية، لحل أزمة الإسكان في مصر التي عانى منها المواطن طويلا.

وأضاف أنه حتى نهاية العام الماضي استطاعت وزارة الإسكان طرح وتنفيذ أكثر من 700 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي في مختلف المدن الجديدة، مقسمة كالتالي، 397 ألف وحدة تم تنفيذها، و202 ألف وحدة قيد التنفيذ، وجارٍ طرح 64 ألف وحدة سكنية أخرى، ومن المخطط تنفيذ 340 ألف وحدة أخرى.

وتساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص أزمة مشروع إدكو للإسكان الاجتماعي، وأوضح أن سبب الأزمة عو تقدم الشباب للحجز بالمشروع، ثم فوجئوا بعد عام، بعدم تنفيذ المشروع، وإبلاغهم بأنه لا توجد أرض، وبعد ذلك وجدت الأرض، إلا أن هناك مشكلة جديدة خاصة بالارتفاعات وضرورة موافقة الدفاع الجوى، وأكد أن الحكومة هي من تسببت بهذه المشكلة لـ500 شاب بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، واستمرت لسنوات طويلة دون أي تدخل من المسؤولين بالحكومة.

وأضاف أن مدينة إدكو لا يوجد بها دعم في مجال الإسكان للشباب من أساسه منذ عام 1995، وطالب زين الدين بضرورة التدخل لإنهاء معاناة هؤلاء الشباب، وعدم اغتيال أحلامهم.