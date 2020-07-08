الرئيس اللبناني السابق: الصراعات الإقليمية سبب أزمة بلادنا الاقتصادية

أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، أنّ الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان حاليا، سببها الزج بالبلاد في صراعات المحاور الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.

وشدد سليمان - خلال استقباله اليوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان الدكتور حمد الشامسي – على أهمية عدم تعميق الأزمة الاقتصادية الراهنة، معربا عن أمله في أن تتضافر جهود الدول العربية الشقيقة في سبيل دعم لبنان والوقوف إلى جانبه في المحنة التي يمر بها.

وأشار الرئيس اللبناني السابق، إلى أهمية تنفيذ الإصلاحات الداخلية في لبنان والإصلاحات السياسية الضرورية، بما يعيد تصويب الوضع باتجاه ترميم علاقات لبنان الدولية، لاسيما العلاقات التاريخية مع الدول الخليجية.