الصين تفرض قيودا على تأشيرات الدخول لأمريكيين بسبب "التبت"

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم، فرض قيود على تأشيرات الدخول بحق أفراد أمريكيين ممن وصفتهم بأنّهم ذو "سلوك شنيع" تجاه منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بأنّ الولايات المتحدة ستقيد تأشيرات الدخول لبعض المسؤولين الصينيين بدعوى عرقلة بكين سفر الدبلوماسيين والصحفيين والسياح الأمريكيين إلى التبت.

وحثّ جيان، الولايات المتحدة على التوقف عما وصفه بـ"المضي قدما في المسار الخطأ"، مشددا على أنّ الصين لن تسمح بالتدخل الأجنبي في شؤون التبت.