رصف الطرق الداخلية بقرى ساحل سليم والبداري ضمن مبادرة حياة كريمة

تفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط أعمال الرصف الجاري تنفيذها بطريق العقال البحري / النواورة بنطاق مركز البداري، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".

كما تابع "الطيبي" أعمال الرصف بمركز ساحل سليم، وعملية الإحلال الكلي الجاري تنفيذها للوحدة الصحية بقرية "النواميس"، للوقوف على معدلات التنفيذ، واستمرار العمل، وتذليل العقبات والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد السكرتير العام المساعد على التواجد الميداني لكافة القيادات بالمحافظة، لمتابعة المشروعات أولًا بأول، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة، لتحقيق الأمان والسلامة للطرق، والانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

ومن جانبه أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تطوير تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة بالقطاعات المختلفة وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مشروعات وتحسين ورفع كفاءة ورصف الطرق التي تساعد في عمليات التنمية التي يجرى تنفيذها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 موضحاً أهمية الإنتهاء من أعمال رصف وتمهيد الشوارع والطرق بالأحياء والمدن على مستوى المحافظة طبقاً للخطة الزمنية والمواعيد المحددة مسبقًا وذلك بالتنسيق بين المحافظة ومسئولي المراكز والأحياء ومشروع الرصف وجهاز الخدمات الوطنية المسئولين عن اعمال الرصف.