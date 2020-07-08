خبير: منع استيراد المنتجات التي لها مثيل محلي يعظم الصناعة الوطنية

أكد محمد عبدالعاطي، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن سعي وزارة التجارة والصناعة لوضع آلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن منع استيراد أي منتج له مثيل محلي، هو قرار جيد يؤكد على تصميم الدولة على تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ومساعدة المستثمرين في زيادة إنتاجهم والتوسع في استثماراتهم.

وأضاف عبدالعاطي، أن أزمة كورونا أعطتنا دروسا بعد وقف الاستيراد حتى لبعض مستلزمات الإنتاج، أهمها الاعتماد على المنتج المحلي وتصنيع كل منتجاتنا وخامات الإنتاج ومستلزماتها محليا، موضحا أنه قد حان الوقت لتعميق التصنيع المحلي وإزالة أي عقبات تواجه الصناعة المحلية والمستثمرين ليصبح المنتج المحلي منافسا قويا للمستورد.

وأشاد بسرعة تحرك وزارة التجارة والصناعة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل هيئة التنمية الصناعية، حتى تيسر الإجراءات على المستثمرين في القطاع الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب ما يؤدي لزيادة الإنتاج وتعميق المنتج المحلي.

وتابع عبدالعاطي أن وضع ضوابط للمنتجات المستوردة ضروري وهام جدا، خاصة التي لها مثيل محلي جودتها عالية وأقل سعرا، فإن ذلك سيدعم المنتج المحلي ويؤدي للنهوض به ما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات ويوفر فرص العمل ويقضي على البطالة، إضافة إلى زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.