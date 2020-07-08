بسبب أزمة "التيبت".. بكين تفرض عقوبات على مسئولين أميركيين

أعلنت الصين، الأربعاء، فرض قيود على تأشيرات الدخول لمسئولين أمريكيين بعدما اتخذت واشنطن خطوة مماثلة متهمة بكين بعرقلة الدخول إلى التيبت.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، أمام الصحفيين إن "الصين قررت فرض قيود على منح تأشيرات دخول لمسئولين أميركيين أساؤوا التصرف بما يتعلق بالتيبت".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد قال أمس الثلاثاء، إن بلاده ستضع قيودا على تأشيرات بعض المسئولين الصينيين، لأن الصين تعيق سفر الدبلوماسيين والصحفيين والسائحين الأمريكيين إلى منطقة التبت التي تتمتع بحكم ذاتي.

وصرح "بومبيو" في بيان "إنني أعلن اليوم فرض قيود على التأشيرات لمسئولي حكومة الصين والحزب الشيوعي الصيني الذين يصرون على أن يظلوا منخرطين بشكل كبير في صياغة أو تنفيذ السياسات المتعلقة بدخول الأجانب إلى مناطق التبت".