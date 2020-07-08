عاجل.. مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على روح العصار

دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء حكومته للوقوف دقيقة حداد على روح الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافقته المنية مؤخراً.

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، الذي ينعقد حالياً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بالتعبير عن الأسى والحزن لرحيل الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء أمس الأول.

وقال مدبولي: "لقد فقدنا أخاً عزيزاً علينا جميعاً، قامة عظيمة خدم مصر في فترة شديدة الدقة والصعوبة، بعد ثورة 2011، وكذلك بعد ثورة 2013، وسيشهد التاريخ لهذا الرجل ودوره الوطني العظيم، مع جميع قيادات القوات المسلحة في هذه الفترة الدقيقة من عمر الوطن".

وأضاف مدبولي: "لم يتأخر الفريق العصار يوماً في تنفيذ أي مهام تطلب منه، وكان يعكس دائماً انضباط المدرسة التي تربى فيها وهي مدرسة القوات المسلحة المصرية، وعقب توليه وزارة الدولة للإنتاج الحربي قام بنهضة كبيرة في كل قطاعات الوزارة".

واستكمل رئيس الوزراء: "لقد شرفت بزمالتي مع الراحل الكريم الفريق محمد العصار، الذي أدى مهامه حتى آخر لحظة، وعند زيارتي له قبل وفاته، كان كما عهدته دوماً راضيا بقضاء الله، مبتسمًا وبشوشًا كعادته، وهادئ النفس، ونتمنى من الله أن يدخله فسيح جناته، جزاء ما قدمه للوطن من جهود كبيرة".

وتوجه رئيس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم، ولشعب مصر، داعياً الله أن يرزق الجميع الصبر والسلوان.