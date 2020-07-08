فلسطين تثمّن موقف روسيا الرافض لخطة الضم الإسرائيلية

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، آخر المستجدات السياسية، خاصة فيما يتعلق بمخططات الضم الإسرائيلية المرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنّ الرئيس الفلسطيني ثمّن -خلال الإتصال -موقف روسيا الداعم لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، والرافض لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، والمؤيد لتحقيق الاستقلال والحرية ونيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، معربا عن استعداد بلاده للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، وبمشاركة دول أخرى.

من جهته، أكد الرئيس بوتين، موقف روسيا الداعم لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، مشيرا لأهمية إعادة إحياء عملية المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وتحت رعاية اللجنة الرباعية وبمشاركة دول أخرى، مشددا على استعداد روسيا لمواصلة جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأوضح أنّ بلاده حققت تقدما كبيرا في الحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا استعداد روسيا لتقديم المساعدة الممكنة المطلوبة لفلسطين في هذا المجال، مثمّنا الجهود التي بذلتها فلسطين لمكافحته.

واتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الإقليمية.