وزير الإعلام اليمني: مليشيا الحوثي تتعمد استهداف المنظمات الدولية

سخر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من مزاعم المليشيا الحوثية، من ضبط أسلحة مصدرها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، "إن الأكاذيب والفبركات التي تروج لها مليشيا الحوثي بشأن أسلحة أرسلتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجبهات القتال في اليمن واستخدمت فيها شعارات قديمة لم تعد تستخدمها الوكالة وطبعت والصقت بشكل بدائي في صناديق أسلحة، استخفاف بعقول اليمنيين‏".

وأوضح الإرياني أن مليشيا الحوثي تحاول من وراء هذه الفبركات الرخيصة والمكشوفة إقحام الولايات المتحدة لتبرير تبعيتها وانقيادها الكامل خلف إيران، وإعطاء مبررات واهية لحربها على اليمنيين، والاستمرار في التغرير بالبسطاء والمخدوعين بشعاراتها المعادية لأمريكا للزج بهم في محارق الموت وجبهات القتال‏.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تتعمد استهداف وتشويه المنظمات الدولية التي تقدم المساعدات للشعب اليمني وترفض الانصياع لضغوطها وابتزازها ومحاولاتها التلاعب بهذا الدعم وتوجيهه لصالح المجهود الحربي، وسبق واختطفت عاملين في عدد من المنظمات الدولية كمنظمة اوكسفام ومديرة منظمة سيفروورلد البريطانية‏.