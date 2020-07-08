محافظ القليوبية يبحث مع "المالية" آليات ميكنة التحول الرقمي

أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ضرورة تطبيق منظومة التحول الرقمي والمكينة بديوان عام المحافظة وكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد وزارة المالية المكلف من قبل الدكتور محمد معيط وزير المالية بتطبيق منظومة الميكنة والتحول الرقمي بديوان عام محافظة القليوبية، والوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها.

وناقش "الهجان" تطبيق ميكنة الأعمال الإدارية والمالية بديوان عام المحافظة، والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها، إضافة إلى جميع مديريات الخدمات التابعة للقليوبية، من حيث أنظمة الحسابات العامة والخاصة، والموارد البشرية والاستحقاقات والمخازن والمشتريات

كما قام المحافظ بمناقشة وضع خطة عمل تعتمد على تحديد البنية التحتية للمحافظة بدقة، وتطويرها وتسكين الأنظمة المقدمة من وزارة المالية عليها، مشيرًا إلى ضرورة الحرص التام على تطبيق معايير الأمان خلال تحديث هذه المنظومة وميكنتها.