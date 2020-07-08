V19 vivo: كاميرا متطورة بخصائص لا مثيل لها

أصبحت الهواتف الذكية في عصرنا الحالي الاختيار الأول لتصوير أهم لحظات الحياة. وقد أسهمت التحسينات الهائلة التي طرأت على تكنولوجيا كاميرات الهواتف الذكية خلال الأعوام الماضية، وقدرة وسائل التواصل الاجتماعي على منح مستخدميها ردود فعل فورية، في ظهور جيل جديد من المصورين ومحبي التقاط صور السيلفي.

ونظراً لأنّ vivo تولي للمستهلكين والعملاء الأولوية في جميع ابتكارتها وتطوراتها، لذا تسعى الشركة لتزويد مستهلكيها الشباب والمتنقلين بهاتف ذكي يحتوي على كاميرا عالية الجودة تلبي متطلبات أسلوب حياتهم، وخاصة كاميرا السيلفي ذات الخصائص المتطورة. ويُعد هاتف V19 من vivo هو أحدث هاتف ذكي يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويتميز بقدرته على التقاط صور رائعة، واحتوائه على أفضل المميزات للكاميرا.

كاميرا أمامية مزدوجة لصور مثالية

تعتبر الكاميرا الأمامية المزدوجة من أهم المزايا التي يتمتع بها هاتف V19، حيث يضم كاميرا رئيسية بدقة 32 ميجا بكسل، وكاميرا بزاوية تصوير فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل، الأمر الذي يساعد على توسعة نطاق التقاط الصور الشخصية، وتقديم تجربة تصوير غنية وفريدة. ويحتوي الهاتف الذكي على المميزات التالية أيضاً:

· صور سيلفي مثالية بزاوية فائقة الاتساع: تزيد الكاميرا بزاوية تصوير فائقة الاتساع بمقدار 105 درجة، نطاق صورة السيلفي بمقدار 25.6 درجة، بحيث تتيح للمستخدم إبراز المزيد من مواطن الجمال. وتستطيع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل تصحيح التشوه في الزاوية العريضة بين الجهة الأمامية وخلفية الصورة، بما يوفر صور فائقة الوضوح .

· صور ليلية بديعة: يعتمد هاتف V19 على وضع تصوير السيلفي في الإضاءة المنخفضة (Super Night Selfie)، وخاصية التجميل المركبة (Layer Based Beautification)، ومزايا (Spatial Merging Denoising) والتعرض الضوئي المتعدد (Multiple Exposure)، ما يمكّن مستخدمي الهاتف من التقاط مجموعة من اللقطات في ظروف مُختلفة ودمجها في نتيجة نهائية واحدة مما يزيد من درجة الإضاءة ووضوح الصورة وتسليط الضوء على لون البشرة. وبإمكان مستخدمي هذه الميزة تعزيز إضاءة الصورة وتقليل درجة التشويش، الأمر الذي يسهم في حل مشاكل الصور الليلية مثل التعرض الضوئي الزائد أو التفاصيل غير الكافية بسبب التعرض الضوئي المحدود. وبذلك سيتمكن المستخدمون من التقاط صور واضحة ورائعة مهما كانت درجة الظلام سواءً في ضواحي المدينة أو في الريف.

· فيديوهات ذات مستوى ثبات عالٍ: تضيف خاصية فيديو السيلفي بثبات فائق مستوى جديداً من الثبات لفيديوهات السيلفي باستخدام العدسة فائقة الاتساع. إذ يلتقط الجيرسكوب الحساس أي اهتزازات في حين تقوم تقنية التثبيت الإلكتروني الفائق (EIS) بالتصحيح، ويضمن ذلك وضوح وثبات جميع اللقطات. وتعمل الكاميرا الأمامية الرئيسية والكاميرا فائقة الاتساع معاً لمنع الاهتزاز وضمان أن تكون كل صورة واضحة وثابتة.

· إضاءة تساعدك على إبراز جمال الصورة: هاتف (V19) به خاصية الإضاءة الناعمة، للاستمتاع بإضاءة تحاكي إضاءة الاستوديو حتى في ظل ظروف الإضاءة الضعيفة. وهذا يعني أن الشاشة بإمكانها توفير إضاءة ناعمة عند التقاط صور السيلفي بهدف تحسين جودتها في الليل من خلال إضاءة تحاكي إضاءة الاستديو. ويمكن للمستخدمين مراجعة تأثير الإضاءة الناعمة عند التصوير ومقارنتها مع الإضاءة الأصلية للشاشة الكاملة.

كاميرا رباعية معزز بتقنية الذكاء الاصطناعي لالتقاط صور مذهلة

لقد ساهم عصرنا الرقمي في زيادة عدد المصورين الماهرين خاصة مع استمرار تطور التكنولوجيا، وأصبحت التحديات الفنية للتصوير تتناقص مع مرور الوقت. لقد أصبحت كاميرات الهواتف أكثر تطورًا في الوقت الحالي لأنها متوفرة مع المستخدمين في جميع الأوقات. وللاستفادة من هذا التوجه والحرص على تغطية جميع عناصر التصوير، يضم هاتف V19 كاميرا خلفية رباعية العدسات تحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، وكاميرا البوكيه بدقة 2 ميجا بكسل.

كن محترفاً في جميع الأوقات والظروف، حيث يضم هاتف V19 مزايا أخرى للتصوير الفوتوغرافي والفيديو مثل فلاتر الفيديو لتسجيل فيديوهات ذات مستوى احترافي. ومن خلال الدمج بين الدقة العالية وميزة التثبيت الإلكتروني الفائق، يستطيع هاتف V19 تسجيل فيديوهات ثابتة وواضحة تسجل أجمل اللحظات.

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