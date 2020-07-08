عاجل.. شكري: ندعم أي مبادرات للوصول إلى تسوية في ليبيا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن ليبيا تعاني أزمة كبيرة حصدت أرواح الشعب منذ نحو من عقد من الزمن، ومستمرة بالرغم من جهود هذا المجلس.

وأضاف خلال كلمته باجتماع مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، أن مصر كانت ثابتة في دعم أي جهود ومبادرات لأجل الوصول إلى مبادرات وتسوية للوضع في ليبيا، من مؤتمر الصخيرات وبرلين، وكانت نشيطة في العملية السياسية.

وتابع: "ليبيا أصبحت ملجئًا للإرهاب والمتشددين، وقوى الشر ألقت بظلالها على مصر، عبر حدودنا الغربية وكبدت أرواحًا، ومثل هذه الاختراقات الدموية قلت بسبب جهود الجيش الوطني الليبي".